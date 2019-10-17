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Слуга народа о легализации каннабиса в медицине: Не хотим спешить

Слуга народа о легализации каннабиса в медицине: Не хотим спешить - Фото
Михаил Радуцкий и Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 17:25

Радуцкий пояснил, что принимать решение по этому вопросу в турборежиме не будут

В пропрезидентской фракции Слуга народа заявляют, что решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не так быстро. Об этом сказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет Интерфакс-Украина.

"Считаем, что медицинский канабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок", - сказал депутат.

Радуцкий посоветовал не ждать быстрого решения, но подчеркнул, что такая инициатива "точно не является плохой для страны". Он напомнил, что в профильном парламентском комитете уже есть несколько законопроектов о медицинском каннабисе.

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В свою очередь глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия сказал, что легализация медицинского каннаиса - очень хорошая инициатива. "Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль", - пояснил он.

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медицинский каннабис легализация Слуга народа михаил радуцкий Давид Арахамия
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