Снос палатки волонтеров в Харькове: полиция озвучила свою позицию

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Харькове волонтерская палатка на площади Свободы не может быть снесена по предписанию коммунальных служб. Об этом сегодня заявил начальник управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, отвечая на вопросы народных депутатов на заседании парламентской временной следственной комиссии по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк, сообщил у себя в Facebook член ВСК Мустафа Найем.

По словам Сокуренко, у активистов есть все разрешения на проведение акции в центре города.

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"Активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019 года. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно. Сейчас на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции. Незаконных действий со стороны коммунальных служб мы не допустим", - отметил он.



Отвечая на вопрос, как поступят правоохранительные органы, в случае если такое решение суда появится, Сокуренко сказал: "Палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. И учитывая все обстоятельства и общественный резонанс, я вас уверяю, такого решения суда не будет. Вчера в городе уже собрались тысяча людей, чтобы защитить палатку. И если суд все-таки захочет принять такое решение, я думаю, жители города Харькова смогут убедить его этого не делать".



Прокурор области Юрий Данильченко уточнил, что полностью поддерживает позицию Нацполиции относительно законности проведения акции на площади Свободы.



"В случае если такое решение суда появится, мы немедленно обратимся с этим вопросом в апелляционные инстанции требованием приостановить решение суда", - уточнил Данильченко.

12 мая 2019 года в центре Харькова проходил митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи украинской армии.

9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес выразил желание убрать палатку для сбора помощи украинским военным с центральной площади города и вернуть проспекту советское название.