Спасатели предупредили о грозах в Киеве до конца дня. На Западе – желтый уровень опасности
В Киеве вскоре начнутся грозы, которые продержаться до конца дня. А в западных областях из-за гроз и шквалов объявлен первый уровень опасности (желтый), говорится в сообщениях Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Укргидрометцентра.
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В ГСЧС сообщили в Telegram, что грозы в Киеве начнутся в ближайшие два-три часа. Они продержатся до конца дня. В Киевской области грозы будут днем, предупреждают спасатели.
Кроме того, предупреждение о грозах, шквалах и граде в западных областях опубликовал Укргидрометцентр.
В них и Киевской области объявлен первый уровень опасности (желтый). Это значит, что погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей среды – рекомендуется следить за сообщениями о возможном ухудшении метеоусловий.
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- В июле Киев пострадал из-за попадания в эпицентр грозового фронта. Столицу затапливало, закрывали две станции метро, были перебои с наземным транспортом. В этом же месяце сильный дождь накрыл Одессу, что спровоцировало опасную ситуацию на дамбе Хаджибейского лимана.
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