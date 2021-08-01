Спасатели предупредили о грозах в Киеве до конца дня. На Западе – желтый уровень опасности

В Киеве вскоре начнутся грозы, которые продержаться до конца дня. А в западных областях из-за гроз и шквалов объявлен первый уровень опасности (желтый), говорится в сообщениях Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ГСЧС сообщили в Telegram, что грозы в Киеве начнутся в ближайшие два-три часа. Они продержатся до конца дня. В Киевской области грозы будут днем, предупреждают спасатели.

Кроме того, предупреждение о грозах, шквалах и граде в западных областях опубликовал Укргидрометцентр.

В них и Киевской области объявлен первый уровень опасности (желтый). Это значит, что погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей среды – рекомендуется следить за сообщениями о возможном ухудшении метеоусловий.

Читайте также: Человечеству необходимо готовиться к еще большим случаям рекордной жары – ученые

Читайте также: Украина переходит в зону погодных катаклизмов, есть угроза опустынивания – Минэкологии

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.