UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спасатели предупредили о грозах в Киеве до конца дня. На Западе – желтый уровень опасности

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 11:29
Спасатели предупредили о грозах в Киеве до конца дня. На Западе – желтый уровень опасности - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Киеве вскоре начнутся грозы, которые продержаться до конца дня. А в западных областях из-за гроз и шквалов объявлен первый уровень опасности (желтый), говорится в сообщениях Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ГСЧС сообщили в Telegram, что грозы в Киеве начнутся в ближайшие два-три часа. Они продержатся до конца дня. В Киевской области грозы будут днем, предупреждают спасатели.

Кроме того, предупреждение о грозах, шквалах и граде в западных областях опубликовал Укргидрометцентр.

В них и Киевской области объявлен первый уровень опасности (желтый). Это значит, что погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей среды – рекомендуется следить за сообщениями о возможном ухудшении метеоусловий.

Читайте также: Человечеству необходимо готовиться к еще большим случаям рекордной жары – ученые

Читайте также: Украина переходит в зону погодных катаклизмов, есть угроза опустынивания – Минэкологии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев погода ГСЧС Укргидрометцентр грозы западная украина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 