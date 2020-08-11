"Сплошной плагиат". Главу Минобразования Шкарлета снова уличили во вранье

В статье для докторской Сергея Шкарлета обнаружили почти 90% плагиата

Ученые проанализировали статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили там 87,5% плагиата. Об этом говорится на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

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Анализ статьи "Шкарлет С. М. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств" проводили Юрий Бойко и Василий Садовый.

Они обнаружили в статье "сплошной плагиат" из двух источников - Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия (оригинал здесь; архивная копия здесь). и Экономика предприятия: Учебник / Под ред. С. Ф. Покропивного (раздел 18 можно прочитать здесь).

Эксперты утверждают, что Шкарлет в своей работе переписывает текст статьи российской профессора Людмилы Гончаренко (в переводе на украинский), напечатанный в 2004 году, и этой работы в списке литературы в статье Шкарлета нет.

"Совпадения с чужими трудами обнаружены на семи страницах из восьми, что составляет 87,5%", - заключают ученые.

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В сравнительных таблицах прямой плагиат обозначено желтым цветом, бирюзовым — синонимы и перефразирование.

25 июня Шкарлет был назначен Камбином и.о. министра образования и науки.

В научных работах Шкарлета проект false-science нашел плагиат . Это стало причиной нескольких акций протеста против его назначения.

26 июня старший научный исследователь Института физики НАН Украины Антон Сененко сообщил , что к нему пришел "куратор" из Службы безопасности Украины.

Наталия Софиенко

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