"Сплошной плагиат". Главу Минобразования Шкарлета снова уличили во вранье
В статье для докторской Сергея Шкарлета обнаружили почти 90% плагиата
Ученые проанализировали статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили там 87,5% плагиата. Об этом говорится на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".
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Анализ статьи "Шкарлет С. М. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств" проводили Юрий Бойко и Василий Садовый.
Они обнаружили в статье "сплошной плагиат" из двух источников - Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия (оригинал здесь; архивная копия здесь). и Экономика предприятия: Учебник / Под ред. С. Ф. Покропивного (раздел 18 можно прочитать здесь).
Эксперты утверждают, что Шкарлет в своей работе переписывает текст статьи российской профессора Людмилы Гончаренко (в переводе на украинский), напечатанный в 2004 году, и этой работы в списке литературы в статье Шкарлета нет.
"Совпадения с чужими трудами обнаружены на семи страницах из восьми, что составляет 87,5%", - заключают ученые.
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В сравнительных таблицах прямой плагиат обозначено желтым цветом, бирюзовым — синонимы и перефразирование.
- 25 июня Шкарлет был назначен Камбином и.о. министра образования и науки.
- В научных работах Шкарлета проект false-science нашел плагиат. Это стало причиной нескольких акций протеста против его назначения.
- 26 июня старший научный исследователь Института физики НАН Украины Антон Сененко сообщил, что к нему пришел "куратор" из Службы безопасности Украины.
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