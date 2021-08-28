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Стало известно имя бойца, погибшего вчера от пули снайпера на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 20:08
Стало известно имя бойца, погибшего вчера от пули снайпера на Донбассе - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Погибшим вчера от пули снайпера на Донбассе оказался военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона Андрей Выскребец. Об этом в Facebook сообщает Запорожский областной терцентр комплектования и социальной поддержки.

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По информации терцентра, Выскребец защищал Украину с 2015 года – сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт – 74 ОРБ.

У бойца осталась жена и двое детей.

Прощание с защитником Украины состоится в понедельник, 30 августа, в 10:30 на площади Героев в Запорожье.

27 августа в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.

Вадим Ребрина
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