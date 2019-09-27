Стало известно, когда Сенцову вручат премию Сахарова

Олег Сенцов (Фото: пресс-служба президента)

Стала известна дата вручения украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии Сахарова, которую ему ранее присудил Европейский парламент. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Изначально он анонсировал вручение премии в Страсбурге 23 октября. Однако уже в следующем твите Йозвяк уточнил, что это произойдет во вторник, 22 октября.

12 декабря 2018 года премию Сахарова в Европарламенте вместо Сенцова получила его сестра Наталья Каплан. Сам режиссер на тот момент находился в российском плену.

Премия имени Сахарова присуждается лицам, которые внесли особый вклад в борьбу за права человека по всему земному шару.

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