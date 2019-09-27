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Стало известно, когда Сенцову вручат премию Сахарова

Стало известно, когда Сенцову вручат премию Сахарова - Фото
Олег Сенцов (Фото: пресс-служба президента)
27.09.2019, 17:34

Во время нахождения Сенцова в России премию вручили его сестре. Сейчас ее намерены отдать ему лично

Стала известна дата вручения украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии Сахарова, которую ему ранее присудил Европейский парламент. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Изначально он анонсировал вручение премии в Страсбурге 23 октября. Однако уже в следующем твите Йозвяк уточнил, что это произойдет во вторник, 22 октября.

12 декабря 2018 года премию Сахарова в Европарламенте вместо Сенцова получила его сестра Наталья Каплан. Сам режиссер на тот момент находился в российском плену.

Премия имени Сахарова присуждается лицам, которые внесли особый вклад в борьбу за права человека по всему земному шару.

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Олег Сенцов премия сахарова Страсбург европарламент
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