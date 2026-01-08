Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора Евровидения-2026

Украинцы старше 14 лет смогут до 13 января проголосовать за десятого финалиста Национального отбора

Победитель Евровидения-2025 (Фото: Georgios Kefalas/EPA)

В четверг, 8 января, началось голосование за десятого финалиста Национального отбора Евровидения-2026. Об этом сообщили в аккаунте конкурса в Facebook.

Имена девяти финалистов уже известны. Теперь украинцы будут выбирать десятого. Именно он или она выступит в прямом эфире 7 февраля и будет бороться за участие в Евровидении-2026 в Вене.

Голосование продлится с 10:00 8 января до 10:00 13 января. Принять участие в нем смогут украинцы старше 14 лет. Проголосовать в приложении "Дія" можно в разделе "Сервисы → Опрос".

Перечень претендентов на участие в финале Национального отбора:

→ KHAYAT – Герци;

→ Karyotype – DNA;

→ MON FIA – Do You Hear Me?;

→ ANSTAY – by the way;

→ Марта Адамчук – Silvered Pines;

→ OKS – SAY IT ALL.

На конкурсе Евровидение-2025 победил австрийский певец JJ. Поэтому 70-й песенный конкурс будет проводиться в столице страны – Вене. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал – 16 мая на самой большой крытой арене страны Wiener Stadthalle.

3 декабря 2025 года стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026.