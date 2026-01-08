Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору Євробачення-2026
У четвер, 8 січня, розпочалося голосування за десятого фіналіста Національного відбору Євробачення-2026. Про це повідомили в акаунті конкурсу в Facebook.
Імена дев’ятьох фіналістів уже відомі. Тепер українці обиратимуть десятого. Саме він або вона виступить у прямому ефірі 7 лютого та боротиметься за участь у Євробаченні-2026 у Відні.
Голосування триватиме з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня. Взяти участь у ньому зможуть українці старше 14 років. Проголосувати в застосунку "Дія" можна в розділі "Сервіси → Опитування".
Перелік претендентів на участь у фіналі Національного відбору:
→ KHAYAT – Герци;
→ Karyotype – DNA;
→ MON FIA – Do You Hear Me?;
→ ANSTAY – by the way;
→ Марта Адамчук – Silvered Pines;
→ OKS – SAY IT ALL.
- На конкурсі Євробачення-2025 переміг австрійський співак JJ. Тому 70-й пісенний конкурс проводитиметься у столиці країни – Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, фінал – 16 травня на найбільшій критій арені країни Wiener Stadthalle.
- 3 грудня 2025 року стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026.
