Степанов: Последние данные по коронавирусу в Украине - тревожные

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украинцы восприняли смягчение карантинных мер как их отмену, поэтому в последние дни наблюдается тренд повышения уровня заболеваемости. Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение - наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло как полную их отмену", - написал он.

Степанов подчеркнул, что карантин еще действует. "Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше", - отметил он.

В Украине, по словам министра, последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. "Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан — тревожные", - написал он.

Степанов отметил, что война с коронавирусом еще не выиграна и призвал украинцев соблюдать все противоэпидемические правила.

В Украине третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500, общее число заболевших - больше 26 000.

20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.