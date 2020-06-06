Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Степанов: Последние данные по коронавирусу в Украине - тревожные

Степанов: Последние данные по коронавирусу в Украине - тревожные - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
06.06.2020, 20:01

Третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500

Украинцы восприняли смягчение карантинных мер как их отмену, поэтому в последние дни наблюдается тренд повышения уровня заболеваемости. Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение - наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло как полную их отмену", - написал он.

Степанов подчеркнул, что карантин еще действует. "Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше", - отметил он.

В Украине, по словам министра, последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. "Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан — тревожные", - написал он.

Степанов отметил, что война с коронавирусом еще не выиграна и призвал украинцев соблюдать все противоэпидемические правила.

В Украине третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500, общее число заболевших - больше 26 000.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
МОЗ карантин максим степанов коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 