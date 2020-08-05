Суд арестовал захватчика банка в Киеве

Сухробу Каримову избрали меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 июля захватил отделение банка в центре столицы. Соответствующее решение принято на заседании в среду, 5 августа 2020 года. Об этом сообщила прокуратура Киева.

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Суд выбрал пресечения в виде содержания под стражей два месяца без права внесения залога.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 258 УКУ), ему грозит до 10 лет тюрьмы. Обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Вчера суд не смог арестовать захватчика банка: он заявил, что не понимает по-украински. Судья отказала в переводе подозрения на русский язык, потому что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине.

3 августа в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".

Захватчиком оказался 30-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Полиция вела с ним переговоры с предложения сдаться. Захватчик требовал выхода в прямой эфир. Получив такую возможность, он потребовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Также он заявлял о недовольстве положением дел в Украине.

Позже злоумышленника задержали сотрудники СБУ, взрывчатки у него при себе не было

Наталия Софиенко

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