Суд просят отменить приказ о приравнивании должностей милиционеров и полицейских

Истец просит ОАСК признать незаконным приказ МВД о приравнивании должностей милиционеров к полицейским

В Окружной административный суд города Киева обратился житель Чернигова с исковым заявлением в Министерство внутренних дел - он просит признать незаконным приказ МВД о приравнивании должностей бывших работников органов внутренних дел к полицейским должностям. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ МВД №138 от 17 февраля 2017 года, которым утвержден перечень должностей милиционеров, которые имеют право на пенсионное обеспечение или получают пенсию и приравниваются к полицейским должностям.

По мнению мужчины, приказ не соответствует требованиям Конституции, других законов, а МВД превысило полномочия при его издании.

"Судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - отметили в ОАСК.

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Наталия Софиенко

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