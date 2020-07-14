Суд просят отменить приказ о приравнивании должностей милиционеров и полицейских
Истец просит ОАСК признать незаконным приказ МВД о приравнивании должностей милиционеров к полицейским
В Окружной административный суд города Киева обратился житель Чернигова с исковым заявлением в Министерство внутренних дел - он просит признать незаконным приказ МВД о приравнивании должностей бывших работников органов внутренних дел к полицейским должностям. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ МВД №138 от 17 февраля 2017 года, которым утвержден перечень должностей милиционеров, которые имеют право на пенсионное обеспечение или получают пенсию и приравниваются к полицейским должностям.
По мнению мужчины, приказ не соответствует требованиям Конституции, других законов, а МВД превысило полномочия при его издании.
"Судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - отметили в ОАСК.
- В октябре 2019-го президент Владимир Зеленский сказал по поводу возможной ликвидации ОАСК – "дайте мне с ним разобраться".
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