Супрун объяснила, почему выступает против восстановления СЭС

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сейчас нет необходимости создавать новую организацию или реинкарнировать санитарно-эпидемиологические станции. Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"После закрытия Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, регулярно звучат предложения ее надо реинкарнировать в той или иной форме", - отметила Супрун.

Она уточнила, Госсанэпидслужба была создана около 95-ти лет назад как инструмент для борьбы с эпидемиями. "СЭС были частью централизованной системы органов, учреждений и подразделений санитарно-эпидемиологического профиля.Но по факту это служба занималась совсем другими задачами", - объяснила Супрун.

По ее словам, с момента предоставления СЭС полномочий выдавать бизнесу разрешения (в то время это не только питания, но и приватизация земельных участков, капитальные застройки, выводы на импортируемый товар) значительная часть деятельности структуры была вокруг прибыли.

"Было вполне нормально требовать деньги за "проверки" и получения разрешений, договариваться за своих или просто разворовывать бюджетные средства. В том числе из-за ужасной неэффективности СЭС в свое время, сегодня в Украине мы имеем вспышки заболеваний", - добавила Супрун.

И. о. министра здравоохранения подчеркнула, что уже существует структура, которая выполняет практически такие же функции.

"Центр общественного здоровья Минздрава является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения. В основном - это задачи в сфере общественного здоровья - осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, лабораторной деятельности, биобезопасности и безопасности крови", - объяснила она.

Супрун уточнила, что Центр общественного здоровья уже сотрудничает с коллегами из США в сфере общественного здоровья.

7 августа 2019 года Супрун заявила , что п опулярные лаборатории распространяют опасные мифы о раке.

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