СВР открыла интернет-страницу для детей

Служба внешней разведки открыла на официальном сайте страницу для детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В СВР рассказали, что получают много писем от детей, где они спрашивают, как становятся разведчиками, какие для этого нужны черты характера и навыки, как и где готовят разведчиков, какую проверку и испытания должен пройти кандидат.

Детская страница создана для того, чтобы отвечать на эти вопросы. На ней будут рассказы о работе в разведке, ребусы, задания и тесты.

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Денис Юдин

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