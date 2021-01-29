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СВР открыла интернет-страницу для детей

29.01.2021, 10:41
СВР открыла интернет-страницу для детей - Фото
Офис СВР в Киеве (Фото - пресс-служба СВР)

Служба внешней разведки открыла на официальном сайте страницу для детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В СВР рассказали, что получают много писем от детей, где они спрашивают, как становятся разведчиками, какие для этого нужны черты характера и навыки, как и где готовят разведчиков, какую проверку и испытания должен пройти кандидат.

Детская страница создана для того, чтобы отвечать на эти вопросы. На ней будут рассказы о работе в разведке, ребусы, задания и тесты.

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Денис Юдин
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