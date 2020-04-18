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У 78% умерших от COVID-19 в Украине были сопутствующие заболевания - Минздрав

У 78% умерших от COVID-19 в Украине были сопутствующие заболевания - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
18.04.2020, 12:30

В Минздраве говорят, что у 78% умерших от коронавируса были сопутствующие заболевания

Около 78% людей, которые умерли от коронавируса, имели сопутствующие заболевания. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, прежде всего, речь идет о сахарном диабете, сердечно-сосудистые заболевания, хроническое заболевание легких или почек.

"Это те люди, которые непосредственно в группе риска. Поэтому мы обращаемся к людям, которые имеют такие заболевания, максимально придерживаться карантина, а также при появлении первых симптомов сразу обращаться к врачу", - заявил Степанов. 

Владислав Сердюк
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