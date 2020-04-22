У Зеленского заявили о начале испытаний в Украине лекарства против COVID-19

В Украине начинаются клинические испытания отечественного лекарства, которое может снизить угрозу смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
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Президент Владимир Зеленский надеется, что испытания подтвердят эффективность препарата, который, по предварительным данным ученых и производителей, может существенно снизить или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных COVID-19.
Также изучается возможность использования этого лекарственного средства не только для лечения коронавирусной болезни, но и для ее профилактики.
В Офисе президента пообещали позже предоставить более детальную информацию.
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