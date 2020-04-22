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У Зеленского заявили о начале испытаний в Украине лекарства против COVID-19

У Зеленского заявили о начале испытаний в Украине лекарства против COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA
22.04.2020, 14:19

Украинское лекарство, которое, по предварительным данным, может значительно снизить угрозу смерти от коронавируса, пройдет клинические испытания

В Украине начинаются клинические испытания отечественного лекарства, которое может снизить угрозу смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Президент Владимир Зеленский надеется, что испытания подтвердят эффективность препарата, который, по предварительным данным ученых и производителей, может существенно снизить или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных COVID-19.

Также изучается возможность использования этого лекарственного средства не только для лечения коронавирусной болезни, но и для ее профилактики.

В Офисе президента пообещали позже предоставить более детальную информацию.

  • 3 апреля в США сообщили об успешных первых результатах испытаний вакцины против коронавируса.
  • 12 апреля стало известно, что Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса.
  • На 09:00 22 апреля в Украине зарегистрировали 6592 случаев заражения коронавирусом, 174 пациента умерло, выздоровели 424 человека.

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Денис Юдин
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