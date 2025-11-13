Убийство гражданских в Харьковской области: люди ехали за пенсией и едой – видео

В результате вражеской атаки три человека погибли, еще один получил ранения

Россияне убили мирных жителей (скриншот видео прокуратуры)

В Харьковской области россияне атаковали дроном гражданских, которые ехали за пенсией и продуктами. Об этом сообщила областная прокуратура региона.

По данным следствия, утром 13 ноября группа людей отправилась на трех самодельных мотоблоках в поселок Боровая, чтобы получить пенсию и гуманитарную помощь. Вблизи села Новоплатоновка Изюмского района в один из мотоблоков попал российский FPV-дрон.

На месте погибли две женщины, а мужчина умер по дороге в больницу от полученных травм. Еще один человек ранен.

"Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства очередной атаки российских военных против гражданского населения", – отметили в прокуратуре.

Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.