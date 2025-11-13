Убийство гражданских в Харьковской области: люди ехали за пенсией и едой – видео
В Харьковской области россияне атаковали дроном гражданских, которые ехали за пенсией и продуктами. Об этом сообщила областная прокуратура региона.
По данным следствия, утром 13 ноября группа людей отправилась на трех самодельных мотоблоках в поселок Боровая, чтобы получить пенсию и гуманитарную помощь. Вблизи села Новоплатоновка Изюмского района в один из мотоблоков попал российский FPV-дрон.
На месте погибли две женщины, а мужчина умер по дороге в больницу от полученных травм. Еще один человек ранен.
"Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства очередной атаки российских военных против гражданского населения", – отметили в прокуратуре.
Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.
- 23 октября стало известно, что под Бахмутом россияне расстреляли гражданских, которые скрывались в подвалах. Выжила одна женщина.
- 6 ноября российскому оккупанту впервые в истории присудили пожизненное за расстрел пленного украинского защитника.
Комментарии (0)