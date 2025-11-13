Вбивство цивільних у Харківській області: люди їхали за пенсією та їжею – відео
У Харківській області росіяни атакували дроном цивільних, які їхали по пенсію та продукти. Про це повідомила обласна прокуратура регіону.
За даними слідства, вранці 13 листопада група людей вирушила на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон.
На місці загинули дві жінки, а чоловік помер дорогою до лікарні від отриманих травм. Ще одна людина поранена.
"Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та збирають докази чергової атаки російських військових проти цивільного населення", – зазначили в прокуратурі.
Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
- 23 жовтня стало відомо, що під Бахмутом росіяни розстріляли цивільних, які переховувалися у підвалах. Вижила одна жінка.
- 6 листопада російському окупанту вперше в історії присудили довічне за розстріл полоненого українського захисника.
