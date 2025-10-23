Під Бахмутом росіяни розстріляли цивільних, які переховувалися у підвалах – вижила жінка

Росіяни в Бахмутському районі розстріляли подружжя, їх синів і сусідку. Вдалося вижити одній жінці

Російський окупант (Фото: ресурси росіян)

Російські солдати розстріляли цивільних у Званівці Бахмутського району. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Жінка, якій вдалося вижити, розповіла, що інцидент трапився 20 жовтня 2025 року. У підвалі приватного будинку переховувалося подружжя та їх дорослий син, а молодший син пішов до сусідів, щоб принести води.

Невдовзі окупанти увірвалися до укриття й почали допитувати родину про місцеперебування українських військових у населеному пункті. Не отримавши від них жодної інформації, вони згодом пішли. Однак, за словами жінки, один з окупантів повернувся й розстріляв цивільних з автомата.

Подумавши, що всі загинули, російський солдат пішов. Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних убитими. Вона пішла до сусіднього підвалу, бо хвилювалася за молодшого сина. Однак виявила його вбитим поруч із розстріляними сусідами – 62-річною жінкою і її 30-річним сином.

Село Званівка (скриншот мапи deepstate)

Жінка з пораненням щелепи змогла дістатися підконтрольної Україні території, звідки її доправили до лікарні. Вона надала прокурорам усі необхідні свідчення, розпочате досудове розслідування за фактом воєнного злочину, через який загинули люди.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події й особи причетних до скоєного окупантів.