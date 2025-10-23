Под Бахмутом россияне расстреляли гражданских в подвалах – выжила женщина

Россияне в Бахмутском районе расстреляли супругов, их сыновей и соседку. Удалось выжить одной женщине

Российский оккупант (Фото: ресурсы россиян)

Российские солдаты расстреляли гражданских в Звановке Бахмутского района. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Женщина, которой удалось выжить, рассказала, что инцидент произошел 20 октября 2025 года. В подвале частного дома скрывались супруги и их взрослый сын, а младший сын пошел к соседям, чтобы принести воды.

Вскоре оккупанты ворвались в укрытие и начали допрашивать семью о местонахождении украинских военных в населенном пункте. Не получив от них никакой информации, они впоследствии ушли. Однако, по словам женщины, один из оккупантов вернулся и расстрелял гражданских из автомата.

Подумав, что все погибли, российский солдат ушел. Когда 57-летняя потерпевшая очнулась, то увидела родных убитыми. Она пошла в соседний подвал, потому что волновалась за младшего сына. Однако обнаружила его убитым рядом с расстрелянными соседями – 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном.

Село Звановка (скриншот карты deepstate)

Женщина с ранением челюсти смогла добраться до подконтрольной Украине территории, откуда ее доставили в больницу. Она предоставила прокурорам все необходимые показания, начато досудебное расследование по факту военного преступления, из-за которого погибли люди.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личности причастных к содеянному оккупантов.