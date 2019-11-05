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Ученые увязали алкоголизм с авторитарным воспитанием матерей

Ученые увязали алкоголизм с авторитарным воспитанием матерей - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
05.11.2019, 16:50

Исследователи не обнаружили связь между отцовским авторитарным воспитанием и будущей алкогольной зависимостью у детей

Американские ученые провели исследование и выяснили, что материнское авторитарное воспитание может повлиять на развитие у детей перфекционизма, депрессивных симптомов и алкогольной зависимости в будущем. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Addictive Behaviors Reports.

В исследовании приняли участие 419 студентов, которые рассказали о методах воспитания их родителей. Выяснилось, что о депрессивных симптомах и злоупотреблении алкоголем чаще сообщали испытуемые, у которых авторитарные матери развивали перфекционизм. Исследователи не обнаружили связь между отцовским авторитарным воспитанием и алкогольной зависимостью.

Ученые считают, что для предотвращения депрессии и развития алкогольной зависимости нужно уметь снижать требования к себе.

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наука алкоголизм ученые материнское авторитарное воспитание
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