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Украина должна перейти на трехлетнюю старшую профильную школу, как в Европе – Гриневич

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 11:40
Украина должна перейти на трехлетнюю старшую профильную школу, как в Европе – Гриневич - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший министр образования Лилия Гриневич считает, что украинские школы нужно переводить на трехлетнюю старшую профильную систему образования по примеру Европы. Это позволит детям определиться с будущей профессией и правильно выбрать вуз, сказала она в эфире телеканала ПравдаТУТ.

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Гриневич считает, что недостаток школьного образования – отсутствие профориентации. Эта проблема становится причиной отсутствия квалифицированных сотрудников на украинском рынке труда. По ее словам, переход на профильную школу не означает отмену обучения в 10-11 классах. 

"Это как раз тот возраст до 18 лет, когда человек дозревает и может сделать осознанный выбор. И мы успеваем дать ребенку весь пакет компетентностей: знаний, умений, навыков", – сказала она.

В европейской старшей школе, добавила Гриневич, дети изучают те предметы, которые затем засчитывают в университете. Также ребенок может выбрать обучение в профессиональном лицее, а затем получать высшее образование, когда уже определился с профессией.

По мнению Гриневич, в Украине нужно встроить европейскую систему образования в старшей школе, но сейчас это осуществить сложно. Такую подготовку может дать не каждая школа в 10-11 классах. Для этого нужно большее количество учителей, оснащение кабинетов и возможность давать детям знания по определенному профилю.

Сейчас старшая школа в Украине работает по старой, еще советской системе. Реформа Новая украинская школа реализована только в младших классах, первые ученики учатся в четвертом классе.

СПРАВКА. Профильное обучение — система организации среднего образования, при которой в старших классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных предметов на выбор.
  • Реформа Новая украинская школа, которая учреждена в школах во время управления министерством Гриневич, получила доверие учителей и родителей. Опрос показал, что ее поддерживают 80% украинцев.
  • Действующий министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в украинском обществе и среди экспертов активно обсуждается вопрос о 12-летнем школьном образовании. Он затронул вопрос о возможности начала учебы с пяти лет.
  • В 2019 году Украина приняла участие в международном исследовании качества образования PISA. Украинские школьники по уровню подготовки оказались чуть ниже среднего уровня из 79 стран.

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Яна Катасонова
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образование школа лилия гриневич
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