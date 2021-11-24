Украина должна перейти на трехлетнюю старшую профильную школу, как в Европе – Гриневич

Бывший министр образования Лилия Гриневич считает, что украинские школы нужно переводить на трехлетнюю старшую профильную систему образования по примеру Европы. Это позволит детям определиться с будущей профессией и правильно выбрать вуз, сказала она в эфире телеканала ПравдаТУТ.

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Гриневич считает, что недостаток школьного образования – отсутствие профориентации. Эта проблема становится причиной отсутствия квалифицированных сотрудников на украинском рынке труда. По ее словам, переход на профильную школу не означает отмену обучения в 10-11 классах.

"Это как раз тот возраст до 18 лет, когда человек дозревает и может сделать осознанный выбор. И мы успеваем дать ребенку весь пакет компетентностей: знаний, умений, навыков", – сказала она.

В европейской старшей школе, добавила Гриневич, дети изучают те предметы, которые затем засчитывают в университете. Также ребенок может выбрать обучение в профессиональном лицее, а затем получать высшее образование, когда уже определился с профессией.

По мнению Гриневич, в Украине нужно встроить европейскую систему образования в старшей школе, но сейчас это осуществить сложно. Такую подготовку может дать не каждая школа в 10-11 классах. Для этого нужно большее количество учителей, оснащение кабинетов и возможность давать детям знания по определенному профилю.

Сейчас старшая школа в Украине работает по старой, еще советской системе. Реформа Новая украинская школа реализована только в младших классах, первые ученики учатся в четвертом классе.

СПРАВКА. Профильное обучение — система организации среднего образования, при которой в старших классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных предметов на выбор.

Реформа Новая украинская школа, которая учреждена в школах во время управления министерством Гриневич, получила доверие учителей и родителей. Опрос показал, что ее поддерживают 80% украинцев.

Действующий министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в украинском обществе и среди экспертов активно обсуждается вопрос о 12-летнем школьном образовании. Он затронул вопрос о возможности начала учебы с пяти лет.

В 2019 году Украина приняла участие в международном исследовании качества образования PISA. Украинские школьники по уровню подготовки оказались чуть ниже среднего уровня из 79 стран.

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Яна Катасонова

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