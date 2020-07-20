Украина идентифицировала тело, которое отдали боевики. Это погибший медик
20.07.2020, 15:50
Николай Илин
Результаты экспертизы ДНК показали, что боевики передали Украине тело погибшего медика Николай Ильина
Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которое на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик Николай Илин. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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В штабе заявляют, что сейчас продолжается подготовка к прощанию с погибшим, которое пройдет в Киеве 22 июля.
Николай Илин - гражданин Эстонии, проходил воинскую службу в подразделении ВСУ.
- 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.
- 15 июля боевики на Донбассе отдали тело украинского воина, который был убит террористами из засады.
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