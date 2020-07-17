Убийство медика на Донбассе: боевики отдали неидентифицированное тело
Тело передали в ходе переговоров через миссию ОБСЕ
Боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело. Пока не подтверждено, что это погибший вблизи Зайцево военный медик. Об этом сообщает командование операции объединенных сил.
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Тело передали в ходе переговоров через миссию ОБСЕ. Пока не установлено, чье тело передали оккупанты.
"На КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию передали тело человека. Сейчас идет транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК", - рассказали в штабе.
В то же время боевики утверждают, что передали якобы тело военного медика Николая Ильина.
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- 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.
- 15 июля боевики на Донбассе отдали тело украинского воина, который был убит террористами из засады.
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