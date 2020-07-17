Убийство медика на Донбассе: боевики отдали неидентифицированное тело

Тело передали в ходе переговоров через миссию ОБСЕ

Боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело. Пока не подтверждено, что это погибший вблизи Зайцево военный медик. Об этом сообщает командование операции объединенных сил.

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Тело передали в ходе переговоров через миссию ОБСЕ. Пока не установлено, чье тело передали оккупанты.

"На КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию передали тело человека. Сейчас идет транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК", - рассказали в штабе.

В то же время боевики утверждают, что передали якобы тело военного медика Николая Ильина.

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Наталия Софиенко

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