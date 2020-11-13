Украина сможет получить вакцину от COVID-19 в первой половине 2021 года – ВОЗ
Это первый транш в количестве, равном трем процента населения – около 1,25 млн доз, сказал глава Офиса ВОЗ в Украине
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Об этом заявил председатель Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает Deutche Welle.
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Он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь – о разработке BioNTech и Pfizer, или о другой.
Хабихт отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. В ВОЗ это называют справедливым распределением, чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании по прививки от COVID-19.
По его словам, Украина может рассчитывать на выделение в 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года – согласно данным Госслужбы статистики, это 20 процентов от имеющегося в стране населения.
"Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном трем процента населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны стране во втором квартале следующего года", – сказал Хабихт.
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