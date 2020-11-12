ВОЗ ведет переговоры с российским институтом о вакцине против COVID-19 Sputnik V

Институт Гамалеи выразил заинтересованность в подаче заявки на включение его вакцины в список ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения ведет переговоры с российским институтом, который разработал кандидатную вакцину Sputnik V против COVID-19, по поводу ее потенциальной заявки на внесение в список для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ широко опубликует результаты", – говорится в сообщении ВОЗ.

Предоставляя список использования вакцины для чрезвычайных ситуаций,

ВОЗ будет эффективно рекомендовать государствам-членам использовать вакцины из своего списка, но он пока не составлен.

Как отмечается, список ВОЗ упростит процесс использования новых и нелицензированных вакцин и других продуктов во время чрезвычайных ситуаций.

СПРАВКА. Двухдозная вакцина-кандидат Sputnik V от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Уникальность этого препарата, утверждают авторы, – в использовании двух разных аденовирусных векторов. Они считают, что действие "спутника" продлится пару лет. Пока ни один кандидат в вакцины против СOVID-19 не одобрен ВОЗ.

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Наталия Медведева

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