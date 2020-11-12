ВОЗ ведет переговоры с российским институтом о вакцине против COVID-19 Sputnik V
Институт Гамалеи выразил заинтересованность в подаче заявки на включение его вакцины в список ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения ведет переговоры с российским институтом, который разработал кандидатную вакцину Sputnik V против COVID-19, по поводу ее потенциальной заявки на внесение в список для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Reuters.
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Как отмечается, ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
"Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ широко опубликует результаты", – говорится в сообщении ВОЗ.
Предоставляя список использования вакцины для чрезвычайных ситуаций,
ВОЗ будет эффективно рекомендовать государствам-членам использовать вакцины из своего списка, но он пока не составлен.
Как отмечается, список ВОЗ упростит процесс использования новых и нелицензированных вакцин и других продуктов во время чрезвычайных ситуаций.
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