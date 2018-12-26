Украинцам советуют не ехать в Польшу на авто из-за очередей

Фото: dpsu.gov.ua

Гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, до 15 января 2019 года рекомендуют избегать поездок на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины в Люблине.

По данным Генконсульства, пересечение государственной границы с Польшей автомобильным транспортом будет затруднено, возможны очереди и длительные ожидания на КПП, особенно в пунктах Ягодин-Дорогуск, Рава-Русская-Гребенное, Медика-Шегини, Краковец-Корчева.

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"Рекомендуется гражданам Украины, которые возвращаются из Польши домой, или планируют путешествия в Польшу в период с 20 декабря по 15 января, избегать путешествий автомобильным транспортом, а также пользоваться пешим переходом Медика-Шегини. Ежедневно курсируют поезда Львов-Перемышль, Ковель-Хелм, Киев-Люблин-Варшава, значительно интенсифицировано автобусное сообщение", - отмечается в сообщении.

Таможенная служба Польши запрещает ввоз из Украины частным лицам пищевых продуктов, в частности, мясомолочных, в том числе для собственного употребления, поэтому украинцам советуют не иметь их при себе на момент пересечения границы.

Работа пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей во Львовской области Угринов-Долгобичув с 1 января 2019 года будет остановлена.