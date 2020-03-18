Украинцы собирались вылететь в Германию, несмотря на запрет полетов: видео

Терминал аэропорта (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Несколько десятков украинцев прибыли сегодня в аэропорт Борисполь с намерением вылететь за границу, несмотря на прекращение авиасообщения с другими странами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что пограничники не выпускают людей, которые хотели вылететь в Германию.

Пользователь Facebook Тамара Нижник разместила на своей странице видео, как люди пытаются пройти через кордон пограничников и доказывают, что имеют право на вылет. По ее сведениям, в аэропорт прибыли 15 человек.

Аргументом пытавшихся попасть "на рейс" людей было то, что они проживают/работают на территории ЕС и имеют там вид на жительство, и якобы поэтому их должны были пропустить.

В конце 2019-го в Китае началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка инфекции С 17 марта по 3 апреля из-за вспышки COVID-19 авиасообщение Украины с другими странами прекращено. Исключение только для эвакуационных рейсов, которые формируются МИД и Мининфраструктуры.

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