Украинцы собирались вылететь в Германию, несмотря на запрет полетов: видео

Несколько десятков украинцев прибыли сегодня в аэропорт Борисполь с намерением вылететь за границу, несмотря на прекращение авиасообщения с другими странами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что пограничники не выпускают людей, которые хотели вылететь в Германию.
Пользователь Facebook Тамара Нижник разместила на своей странице видео, как люди пытаются пройти через кордон пограничников и доказывают, что имеют право на вылет. По ее сведениям, в аэропорт прибыли 15 человек.
Аргументом пытавшихся попасть "на рейс" людей было то, что они проживают/работают на территории ЕС и имеют там вид на жительство, и якобы поэтому их должны были пропустить.
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