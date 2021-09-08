Украинцы в Антарктиде будут делать сувениры из пластиковых отходов: фото

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" будут делать сувениры из пластиковых отходов. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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В Антарктиде действуют строгие правила обращения с отходами: человек не имеет оставлять после себя никакого мусора.

На "Вернадском" бытовые отходы собирают раздельно по нескольким фракциям и вывозят в Чили, где их утилизируют.

Теперь на станции установили оборудование, которое позволит делать из отсортированного пластика сувениры для туристов.

Украинская станция – одно из самых посещаемых мест в Антарктиде. Она расположена в морской Антарктике, на острове Галиндез, где можно наблюдать за китами, тюленями, тысячами пингвинов. До пандемии COVID-19 за короткое антарктическое лето станцию ​​посещало около 4000 туристов.

На "Вернадском" создали закрытый цикл переработки пластика, маркированного 02 или HDPE: это преимущественно крышечки от бутылок и флаконы от бытовой химии. Система включает измельчитель пластика, экструдер (там где плавится пластик) и несколько форм для изготовления сувениров.

Директор НАНЦ Евгений Дикий считает, что с помощью сувениров из переработанного пластика украинские полярники смогут лучше объяснить туристам опасность загрязнения мирового океана.

"Микроскопические фрагменты пластиковых упаковок из Европы, Азии и Америки течениями разносятся по всей планете, и даже в чистейшей ее части – Антарктике – забивают желудки планктонных животных, нарушая пищевые цепочки и приводя рыб, китов и пингвинов к голодной смерти", – отметил Дикий.

21 июля для украинских ученых-полярников купили ледокол James Clark Ross.

В декабре 2021 года судно отправится к Антарктиду.

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Наталия Медведева

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