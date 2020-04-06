Умер священник, который первый заболел коронавирусом в Тернопольской области

Сегодня в Тернопольской области из-за коронавируса умер священник Олег Винницкий, который был первым выявленным заболевшим в регионе. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
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"Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с прихожанами. До установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", - заявил Геращенко.
По словам замминистра внутренних дел, Тернопольская область один из эпицентров развития эпидемии в Украине, поскольку там зарегистрировано 160 случаев заболевания коронавирусом.
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