Уровень летальности коронавируса в Украине упал до 2,1% - Минздрав

В Украине продолжает падать уровень летальности от COVID-19

В Украине упал показатель летальности коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здравоохранения Минздрава.

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Сейчас летальность в Украине составляет 2,1%. 2 августа сообщалось, что показатель летальности составлял 2,4%. В июне показатель летальности составлял 3%.

Сейчас самый высокий показатель летальности зафиксирован в Кировоградской (5,9%), Закарпатской (3,5%) и Черкасской (2,8%) областях.

Самое большое количество активных больных на 100 000 жителей зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания ведет хронику , в которой собраны главные новости о пандемии. COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net

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Владислав Сердюк

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