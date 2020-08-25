Уровень летальности коронавируса в Украине упал до 2,1% - Минздрав
В Украине продолжает падать уровень летальности от COVID-19
В Украине упал показатель летальности коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здравоохранения Минздрава.
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Сейчас летальность в Украине составляет 2,1%. 2 августа сообщалось, что показатель летальности составлял 2,4%. В июне показатель летальности составлял 3%.
Сейчас самый высокий показатель летальности зафиксирован в Кировоградской (5,9%), Закарпатской (3,5%) и Черкасской (2,8%) областях.
Самое большое количество активных больных на 100 000 жителей зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
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