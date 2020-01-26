В Борисполе пассажирам из Китая будут мерить температуру

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С 26 января в аэропорту Борисполь будут проводить температурный скрининг пассажиров из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - отмечается в сообщении.

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Всемирная организация здравоохранения 25 января обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

"Во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск занесения возбудителя болезни в страну",- уточнили в Минздраве.

Также для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.

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В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.

По состоянию на 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, умерли 56 человек.

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