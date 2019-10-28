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В Британии умер писатель Владимир Буковский

В Британии умер писатель Владимир Буковский - Фото
Владимир Буковский (фото - echo.msk.ru)
28.10.2019, 07:55

Один из самых известных советских диссидентов умер на 77-м году жизни

В Великобритании умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

"Владимир Константинович Буковский, когда-то названный The New York Times "героем почти легендарного масштаба в советском диссидентском движении", умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось", - отмечается в сообщении.

Ему было 76 лет.

Буковский родился в Башкирии, где его семья находилась в эвакуации. После возвращения в Москву стал одним из активных участников диссидентского движения, организовывал собрания молодежи у памятника Маяковскому, распространял запрещенную литературу.

Его неоднократно арестовывали и направляли на принудительное лечение, он провел около 12 лет в советских тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах.

В 1976 году СССР обменял Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. После этого Буковский поселился в Кембридже, где продолжил писать о политических преследованиях в СССР. Он был из организаторов кампании по бойкоту на Западе московской Олимпиады 1980 года.

Буковский - автор ряда книг, среди которых "Письма русского путешественника", "Московский процесс", " Золотой эшелон". 

  • 6 июня 2019 года умер известный украинский писатель Юрий Мушкетик.
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писатель диссидент Владимир Буковский
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