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В Днепропетровской области фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 17:18
В Днепропетровской области фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек – фото, видео - Фото
(Фото: пресс-служба Нацполиции)

В Днепропетровской области из трудового рабства освободили 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, людей вербовали во всех областях Украины для работы на сельскохозяйственных угодьях. Пострадавшим обещали достойную оплату за обработку полей и сбор овощей. Однако на месте людей селили в бараки и выплачивали только часть обещанных денег.

Полиция освободила 60 человек в Днепропетровской области (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Полиция задержала трех фермеров 64, 50 и 40 лет, которых подозревают в организации преступной деятельности. В их собственности было 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области.

Полиция освободила 60 человек в Днепропетровской области (Фото: пресс-служба Нацполиции)

У преступников изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля. Еще двух человек, причастных к торговле людьми, разыскивают.

Задержанным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Кумбер Елизавета
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Нацполиция преступление рабство
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