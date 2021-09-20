В Днепропетровской области фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек – фото, видео

В Днепропетровской области из трудового рабства освободили 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, людей вербовали во всех областях Украины для работы на сельскохозяйственных угодьях. Пострадавшим обещали достойную оплату за обработку полей и сбор овощей. Однако на месте людей селили в бараки и выплачивали только часть обещанных денег.

Полиция задержала трех фермеров 64, 50 и 40 лет, которых подозревают в организации преступной деятельности. В их собственности было 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области.

У преступников изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля. Еще двух человек, причастных к торговле людьми, разыскивают.

Задержанным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В ноябре 2020-го киевская полиция раскрыла международный канал торговли людьми. По версии следствия, за каждую "проданную" украинку организатор-одесситка получала около $1000-1500.

9 сентября 2021-го года киевские правоохранители задержали группу, которая удерживала в трудовом рабстве 120 человек.

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Кумбер Елизавета

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