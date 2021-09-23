В этом году Нобелевскую премию вновь будут вручать не в Швеции

Лауреаты Нобелевской премии второй год подряд будут получать награды в тех странах, в которых проживают. Об этом говорится в пресс-релизе фонда Нобеля.

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Традиционно Нобелевскую премию по физике, химии, медицине и литературе вручают в Швеции. Но из-за пандемии COVID-19 лауреатов второй год подряд будут награждать в их странах.

"Неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностью для путешествий привели к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам в их странах", – сказал исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен.

О том, как будет вручаться премия мира в норвежской столицы Осло, пока не сообщалось.

Нобелевских лауреатов в этом году объявят в промежутке с 4 по 11 октября. Церемония награждения состоится 10 декабря для местной публики.

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Елизавета Кумбер

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