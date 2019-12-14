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В Финляндии больше всего рабочих-украинцев, но платят им меньше

В Финляндии больше всего рабочих-украинцев, но платят им меньше - Фото
Фото: ЕРА
14.12.2019, 21:23

Украинцы обошли эстонцев по численности приезжающих на работу в Финляндию

Среди всех национальных групп, приезжающих на работу в Финляндию, украинцы являются самой многочисленной. В 2018 году они обошли эстонцев, сообщает финское издание Yle со ссылкой на данные Иммиграционной службы Финляндии.

В прошлом году более 1800 человек переехали в Финляндию из Украины на работу, по сравнению с чуть более 1200 человек, которые прибыли из Эстонии.

Причина - в относительной разнице в оплате. Средняя зарплата в Эстонии в третьем квартале 2019 года составила €1397 в месяц, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году.

Зарплаты же в Финляндии росли медленнее, хотя и с более высокого старта, чем в Эстонии. Поэтому финские зарплаты более привлекательны для украинцев, зарплата которых составляет около €350 в месяц.

Этот фон может сделать украинцев уязвимыми для эксплуатации, когда они прибудут в Финляндию, особенно в строительном секторе, отмечает издание.

По словам эстонских строителей, они были свидетелями случаев, когда украинцам платили 5-8 евро в час. Хотя согласно финскому законодательству, им должна выплачиваться минимальная зарплата, установленная в коллективных договорах между работодателями и профсоюзами. Текущий минимум для неопытных работников составляет €10,73 в час, а для самых опытных строителей - €16,97.

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