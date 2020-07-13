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В Херсонской области хотят увеличить количество военных

13.07.2020, 15:09
В Херсонской области хотят увеличить количество военных - Фото
Учения ВСУ на Азовском море (фото - пресс-служба Минобороны)

Глава Херсонской области Юрий Гусев обратился в СНБО с предложением усилить меры защиты на юге страны

В Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе. Об этом глава области Юрий Гусев заявил в интервью Lb.ua.

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По его словам, угрозы возможного вторжения со стороны Крыма на материковую часть невысоки. "Но само наличие админграницы с временно оккупированной территорией требует усиления внимания и присутствия Вооруженных сил Украины в Херсонской области, чтобы возможное вторжение получило такой отпор, на которую страна-агрессор заслуживает", - отметил Гусев и добавил, что "никакой легкой прогулки на территорию независимой Украины у агрессора точно не будет".

По его словам, из коммунальной собственности региона передают имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений ВСУ.

"Более того, я обратился к аппарату СНБО с предложением провести отдельное закрытое заседание, посвященное комплексу мероприятий на юге Украины для усиления возможностей ВСУ", - сказал глава области.

Кроме того, осенью запланированы совместные с эстонцами обучения в рамках усиления территориальной обороны, отмечает Гусев.

"Наши учения продлятся около месяца. И мы сейчас совместно с оперативным командованием Юг и Генштабом ВСУ определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор", - отметил Гусев.

Наталия Софиенко
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ВСУ армия Херсонская область Юрий Гусев

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