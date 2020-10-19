В Ивано-Франковской области от коронавируса умер восьмилетний ребенок

Мальчик поступил в больницу с пневмонией, ПЦР тест подтвердил COVID-19, врачам не удалось спасти жизнь ребенка

Ребенок умер от COVID-19 в Украине в субботу, 17 октября. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, в Ивано-Франковской области восьмилетний мальчик поступил в очень тяжелом состоянии в больницу вечером в четверг, 15 октября. У него диагностировали пневмонию, он был направлен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.

ПЦР тест подтвердил у заболевшего коронавирусную инфекцию. 17 октября он скончался.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 4766 человек.

Самая высокая суточная заболеваемость за 18 октября – в Харьковской области и Киеве.

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Денис Юдин

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