В Ивано-Франковской области от коронавируса умер восьмилетний ребенок
19.10.2020, 09:12
Иллюстративное фото: Виктор Ляшко/Facebook
Мальчик поступил в больницу с пневмонией, ПЦР тест подтвердил COVID-19, врачам не удалось спасти жизнь ребенка
Ребенок умер от COVID-19 в Украине в субботу, 17 октября. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Степанова, в Ивано-Франковской области восьмилетний мальчик поступил в очень тяжелом состоянии в больницу вечером в четверг, 15 октября. У него диагностировали пневмонию, он был направлен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.
ПЦР тест подтвердил у заболевшего коронавирусную инфекцию. 17 октября он скончался.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 4766 человек.
- Самая высокая суточная заболеваемость за 18 октября – в Харьковской области и Киеве.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии