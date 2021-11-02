В Киеве подростки издевались над пожилой женщиной. Одного нашли, второго разыскивают

Двое подростков запугивали женщину предметом, похожим на пистолет, снимая это видео, которое позже опубликовали в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Во время мониторинга интернета на одном из Telegram-каналов правоохранители выявили видео, где двое парней издеваются над пожилой женщиной, направляя на нее предмет, похожий на пистолет.

Женщина на видео лежит в постели, один из парней направляет на нее "пистолет", другой приставляет его себе к виску. При этом подростки смеются, а женщина смотрит на них непонимающе.

Одного из обидчиков полиция установила – это 18-летний киевлянин, второго разыскивают.

Дело открыто по статье о домашнем насилии. Санкция статьи – 150-240 часов общественных работ, арест на полгода, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.

4 марта 2021 года полиция Днепропетровской области заявила, что пресекла деятельность так называемой группы смерти в Telegram и предотвратила попытку совершения суицида несовершеннолетней девушкой в Кривом Роге. Участникам группы ставили задания наносить себе телесные повреждения, после чего они получали следующие инструкции.

12 марта полиция открыла электронный ящик для обращений граждан об опасных интернет-сообществах.

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Виктория Найдёнова

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