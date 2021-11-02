UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве подростки издевались над пожилой женщиной. Одного нашли, второго разыскивают

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 17:57
В Киеве подростки издевались над пожилой женщиной. Одного нашли, второго разыскивают - Фото
Иллюстративное фото: pixabay

Двое подростков запугивали женщину предметом, похожим на пистолет, снимая это видео, которое позже опубликовали в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время мониторинга интернета на одном из Telegram-каналов правоохранители выявили видео, где двое парней издеваются над пожилой женщиной, направляя на нее предмет, похожий на пистолет.

Женщина на видео лежит в постели, один из парней направляет на нее "пистолет", другой приставляет его себе к виску. При этом подростки смеются, а женщина смотрит на них непонимающе.

Одного из обидчиков полиция установила – это 18-летний киевлянин, второго разыскивают.

Дело открыто по статье о домашнем насилии. Санкция статьи – 150-240 часов общественных работ, арест на полгода, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.

  • 4 марта 2021 года полиция Днепропетровской области заявила, что пресекла деятельность так называемой группы смерти в Telegram и предотвратила попытку совершения суицида несовершеннолетней девушкой в Кривом Роге. Участникам группы ставили задания наносить себе телесные повреждения, после чего они получали следующие инструкции.
  • 12 марта полиция открыла электронный ящик для обращений граждан об опасных интернет-сообществах.

Читайте также: Подростка признали виновным в буллинге учителя, есть приговор

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция Telegram интернет пистолет буллинг подросток
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 