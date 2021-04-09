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В Киевской области продлили действие усиленного карантина

09.04.2021, 21:33
В Киевской области продлили действие усиленного карантина - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Киевской области продлили действие усиленного карантина до 23 апреля. Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

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"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных громадах ситуация также очень разная", – сказал глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Он подчеркнул, что каждая громада должна отдельно принимать решения о применении мер, предусмотренных этим протоколом.

Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется:

- приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

- разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервалы движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме периодов: с 7:00 до 10:00, с 16:00 до 20:00;

- осуществлять перевозки пассажиров с использованием 50% мест;

- проинформировать жителей области об изменениях в графиках перевозок;

- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 12:00.

Кроме того, на территории области продолжают действовать все противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности, сообщили в ОГА.

Вадим Ребрина
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киевская область карантин коронавирус
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