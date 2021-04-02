Киевская область усиливает карантин: в разных районах по-разному
С 5 апреля в Киевской области начнут действовать дополнительные противоэпидемические меры в связи со сложной ситуацией с распространением COVID-19. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
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По его словам, напряженность ситуации в разных районах варьируется.
"Высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных общинах ситуация также очень разная", – заявил Володин.
Поэтому усиление ограничений с 5 по 9 апреля будут вводиться в зависимости от эпидемического состояния. В частности, рекомендуется:
- приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
- с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
- перевозить пассажиров в количестве 50% загруженности транспортного средства;
- предприятиям торговли установить приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 12:00.
Володин подчеркнул, что каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории.
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