В Киевской области ужесточают карантин: COVID-документы нужны будут в транспорте
В Киевской области с субботы, 13 ноября, ужесточают карантин из-за ситуации с коронавирусом. Для проезда в общественном транспорте нужны будут COVID-документы, сообщил в Facebook глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила, что с 13 ноября для проезда в автобусах, маршрутках и электричках нужен будет один из документов:
- COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию;
- Негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, сделанного не позже 72 часов до дня поездки;
- Справка о выздоровлении, действительность которой подтверждена через Единый портал госуслуг, в частности с помощью приложения "Дия".
Володин заверил, что транспорт будет ездить по области и в Киев по графику. Он заявил, что оттягивать с ужесточением ограничений уже не было возможности, и призвал вакцинироваться против коронавируса.
- Сейчас красная зона карантина действует в Киеве, Киевской области и 15 областях. Завтра красную зону пополнит и Черкасская область. В Киеве карантин строже, запрещено пользоваться общественным транспортом людям без COVID-сертификатов или свежих негативных тестов на коронавирус. Штраф – от 17 000 грн.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обещает, что COVID-сертификаты о выздоровлении и проведенном ПЦР-тесте появятся в "Дия" уже на этой неделе.
- За прошедшие сутки в Украине выявили под 25 000 заболевших коронавирусом. Больше всего – в Киеве (2002). В Киевской области – 945 новых случаев COVID-19.
Читайте также: В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ
Комментарии