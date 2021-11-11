В Киевской области ужесточают карантин: COVID-документы нужны будут в транспорте

В Киевской области с субботы, 13 ноября, ужесточают карантин из-за ситуации с коронавирусом. Для проезда в общественном транспорте нужны будут COVID-документы, сообщил в Facebook глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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По его словам, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила, что с 13 ноября для проезда в автобусах, маршрутках и электричках нужен будет один из документов:

- COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию;

- Негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, сделанного не позже 72 часов до дня поездки;

- Справка о выздоровлении, действительность которой подтверждена через Единый портал госуслуг, в частности с помощью приложения "Дия".

Володин заверил, что транспорт будет ездить по области и в Киев по графику. Он заявил, что оттягивать с ужесточением ограничений уже не было возможности, и призвал вакцинироваться против коронавируса.

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Марк Сировой

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