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В марте во Львове от пневмоний умерло в 72 раза больше людей, чем за весь 2020-й – Садовый

02.04.2021, 16:56
В марте во Львове от пневмоний умерло в 72 раза больше людей, чем за весь 2020-й – Садовый - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Мэр Львова Андрей Садовый привел статистику смертности от пневмоний в городских больницах за три последних года. По его информации, в марте 2021-го от этого осложнения умерли 218 человек, в прошлом — три.

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В 2019 году от пневмоний во Львове умерли четыре человека.

"Можно много говорить, просить и объяснять, что COVID-19 – это очень опасно. Можно закрывать ночные клубы и торговые центры. Но, видимо, эти цифры более красноречивы. Страшно подумать, какой была бы ситуация, если бы у нас не было запаса коек, профессиональных медиков, необходимого оборудования и кислорода. Пожалуйста, не пополняйте эту статистику!" – написал Садовый в Telegram.

Ранее во Львове в связи с резким увеличением количества больных коронавирусом и ростом госпитализаций решено было продлить усиленный карантин до 12 апреля.

Депутат Львовского горсовета Евгений Бойко опубликовал в Facebook фото очереди из скорых у львовской клинической больницы.

  • 18 марта Садовый показал заполненное пациентами с COVID-19 инфекционное отделение во Львове.
  • Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко заявил, что клиническая картина течения коронавируса изменилась в худшую сторону.
  • 20 марта Садовый заявил об острой нехватке врачей и младшего персонала в госпиталях по борьбе с коронавирусом, и пригласил всех, кто имеет медицинское образование, присоединяться к команде.
Вадим Ребрина
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Львов андрей садовый пневмония коронавирус
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