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Агрессия и мутация. Главврач из Львова рассказал о новых симптомах и последствиях COVID-19

22.03.2021, 18:21
Агрессия и мутация. Главврач из Львова рассказал о новых симптомах и последствиях COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Клиническая картина течения коронавируса изменилась в худшую сторону. Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко, передает ТСН.ua.

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Он отметил, что пациенты болеют в тяжелой форме, их сложно лечить.

"Противовирусных препаратов нет в достаточном количестве, необходимом для лечения таких инфекций. Сопутствующие бактериальные осложнения характеризуются устойчивой антибиотикорезистентностью. То есть устойчивостью к антибактериальной терапии", – сказал Федоренко.

Врач добавил, что сейчас наблюдаются новые симптомы и последствия коронавируса.

"Кроме того, мы сейчас встречаем развитие диабета на фоне ранее неизвестных признаков COVID-19. У людей есть выраженные нейропатии. То есть ощущаются боли в нижних конечностях, происходит онемение верхних конечностей. Раньше таких симптомов и последствий коронавируса мы не наблюдали. Это свидетельствует об агрессии и мутации вируса", – рассказал он.

Федоренко сообщил, что в областной инфекционной больнице все 230 мест для больных COVID-19 заняты, пациенты – люди младшего и среднего возраста.

"У них есть проявления легочной недостаточности, обусловленных проявлениями двусторонних бронхопневмоний, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", – сказал врач.

По его словам, состояние практически всех пациентов – тяжелое.

"Мы стараемся ежедневно выписывать 5-7 больных. Однако сразу на их место поступают новые инфицированные, которые требуют интенсивного лечения", – пояснил Федоренко.

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Наталия Медведева
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коронавирус Львов
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