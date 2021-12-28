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В Минздраве рассказали, когда нужно вызывать скорую больным COVID-19: список симптомов

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 14:00
В Минздраве рассказали, когда нужно вызывать скорую больным COVID-19: список симптомов - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Министерство здравоохранения перечислило симптомы, при которых лечащимся на дому пациентам с коронавирусом необходимо вызвать скорую помощь. Список опубликовала пресс-служба МОЗ.

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В Минздраве отметили, что перечисленные ниже симптомы сигнализируют о том, что пациенту может потребоваться госпитализация, и нужно вызвать скорую. При этом решение о необходимости госпитализации уже будет принимать врач после обследования.

Симптомы, при которых может понадобиться госпитализация:

→ боль в грудной клетке;
→ затрудненное дыхание, одышка в спокойном состоянии, признаки дыхательной недостаточности;
→ сатурация с уровнем кислорода в крови меньше 92%;
→ нарушение сознания;
→ другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии.

В Минздраве рассказали, когда нужно вызывать скорую больным COVID-19: список симптомов

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Оксана Житнюк
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симптомы МОЗ госпитализация скорая коронавирус COVID-19
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