Коронавирус. В Украине более 2000 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям
За сутки в Украине зафиксировали 2248 заболевших COVID-19 (днем ранее – 1864). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (475), Одесской (189), Харьковской (180), Черкасской (159) и Донецкой (149) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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По всей стране умерли 134 больных COVID-19 (днем ранее – 133), выздоровели – 4879 (4527), были госпитализированы – 944 (1053).
Было проведено 30 386 тестов на коронавирус (25 616). Методом ПЦР – 12 853 (8899), ИФА – 1836 (1881), экспресс-тестов – 15 697 (14 836).
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 3 649 236 заболевших: умерли 95 105 человек, выздоровели 3 437 528 пациентов.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 475 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 256);
Винницкая область – 43 (54);
Волынская – 84 (91);
Днепропетровская – 102 (55);
Донецкая – 149 (119);
Житомирская – 66 (132);
Закарпатская – 55 (62);
Запорожская – 82 (59);
Ивано-Франковская – 46 (67);
Киевская – 126 (131);
Кировоградская – 54 (57);
Луганская – 23 (1);
Львовская – 91 (56);
Николаевская – 18 (42);
Одесская – 189 (83);
Полтавская – 74 (39);
Ровенская – 30 (50);
Сумская – 56 (38);
Тернопольская – 43 (91);
Харьковская – 180 (64);
Херсонская – 16 (24);
Хмельницкая – 17 (39);
Черкасская – 153 (135);
Черновицкая – 60 (47);
Черниговская – 16 (72).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- Минздрав хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после получения первого курса прививок.
- Сейчас дополнительную дозу вакцины могут получить люди со слабым иммунным ответом, третью (бустерную) – медики и работники интернатов.
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