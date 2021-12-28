Коронавирус. В Украине более 2000 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям

За сутки в Украине зафиксировали 2248 заболевших COVID-19 (днем ранее – 1864). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (475), Одесской (189), Харьковской (180), Черкасской (159) и Донецкой (149) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране умерли 134 больных COVID-19 (днем ранее – 133), выздоровели – 4879 (4527), были госпитализированы – 944 (1053).

Было проведено 30 386 тестов на коронавирус (25 616). Методом ПЦР – 12 853 (8899), ИФА – 1836 (1881), экспресс-тестов – 15 697 (14 836).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 3 649 236 заболевших: умерли 95 105 человек, выздоровели 3 437 528 пациентов.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 475 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 256);

Винницкая область – 43 (54);

Волынская – 84 (91);

Днепропетровская – 102 (55);

Донецкая – 149 (119);

Житомирская – 66 (132);

Закарпатская – 55 (62);

Запорожская – 82 (59);

Ивано-Франковская – 46 (67);

Киевская – 126 (131);

Кировоградская – 54 (57);

Луганская – 23 (1);

Львовская – 91 (56);

Николаевская – 18 (42);

Одесская – 189 (83);

Полтавская – 74 (39);

Ровенская – 30 (50);

Сумская – 56 (38);

Тернопольская – 43 (91);

Харьковская – 180 (64);

Херсонская – 16 (24);

Хмельницкая – 17 (39);

Черкасская – 153 (135);

Черновицкая – 60 (47);

Черниговская – 16 (72).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

Минздрав хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после получения первого курса прививок.

Сейчас дополнительную дозу вакцины могут получить люди со слабым иммунным ответом, третью (бустерную) – медики и работники интернатов.

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Марк Сировой

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