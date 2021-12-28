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Коронавирус. В Украине более 2000 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям

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28.12.2021, 08:27
Коронавирус. В Украине более 2000 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки в Украине зафиксировали 2248 заболевших COVID-19 (днем ранее – 1864). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (475), Одесской (189), Харьковской (180), Черкасской (159) и Донецкой (149) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране умерли 134 больных COVID-19 (днем ранее – 133), выздоровели – 4879 (4527), были госпитализированы – 944 (1053).

Было проведено 30 386 тестов на коронавирус (25 616). Методом ПЦР – 12 853 (8899), ИФА – 1836 (1881), экспресс-тестов – 15 697 (14 836).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 3 649 236 заболевших: умерли 95 105 человек, выздоровели 3 437 528 пациентов.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 475 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 256);
Винницкая область – 43 (54);
Волынская – 84 (91);
Днепропетровская – 102 (55);
Донецкая – 149 (119);
Житомирская – 66 (132);
Закарпатская – 55 (62);
Запорожская – 82 (59);
Ивано-Франковская – 46 (67);
Киевская – 126 (131);
Кировоградская – 54 (57);
Луганская – 23 (1);
Львовская – 91 (56);
Николаевская – 18 (42);
Одесская – 189 (83);
Полтавская – 74 (39);
Ровенская – 30 (50);
Сумская – 56 (38);
Тернопольская – 43 (91);
Харьковская – 180 (64);
Херсонская – 16 (24);
Хмельницкая – 17 (39);
Черкасская – 153 (135);
Черновицкая – 60 (47);
Черниговская – 16 (72).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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