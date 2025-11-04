В октябре Россия атаковала Украину наибольшим количеством КАБов с начала года – Минобороны

За 10 месяцев 2025 года враг сбросил 40 000 авиабомб - столько же было зафиксировано в течение всего прошлого года

Обломки КАБ на месте атаки в Харьковской области (Иллюстративное фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

В октябре Россия увеличила количество ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

За месяц враг сбросил более 5 328 КАБов по позициям военных и на прифронтовые города. В министерстве отметили, что количество ударов возросло резко.

По данным Минобороны, это наибольшее количество сброшенных КАБов за месяц с начала 2025 года.

В целом российский воздушный террор растет, говорят в министерстве: за 10 месяцев 2025 года россияне уже сбросили около 40 000 авиабомб. Столько же было зафиксировано в течение всего 2024 года.