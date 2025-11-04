В октябре Россия атаковала Украину наибольшим количеством КАБов с начала года – Минобороны
В октябре Россия увеличила количество ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
За месяц враг сбросил более 5 328 КАБов по позициям военных и на прифронтовые города. В министерстве отметили, что количество ударов возросло резко.
По данным Минобороны, это наибольшее количество сброшенных КАБов за месяц с начала 2025 года.
В целом российский воздушный террор растет, говорят в министерстве: за 10 месяцев 2025 года россияне уже сбросили около 40 000 авиабомб. Столько же было зафиксировано в течение всего 2024 года.
- 24 октября россияне впервые ударили КАБами по Одесской области, пострадала гражданская инфраструктура.
- 25 октября в Воздушных Силах сообщили, что украинская ПВО может перехватывать российские реактивные КАБы. Особой опасности этот тип оружия не представляет.
