Українська ППО може перехоплювати російські реактивні КАБи – Повітряні сили

Російські загарбники наразі поодиноко застосовують реактивні керовані авіабомби, водночас українська протиповітряна оборона може протидіяти такій зброї. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Він нагадав, що окупанти вже били такими КАБами по Дніпропетровській і Харківській областях, а також по Миколаєву. А 24 жовтня росіяни вперше застосували такі бомби для ударів по Одеській області.

"Противник ці КАБи, як їх називають, з реактивним двигуном, з прискорювачем так званим, застосовує поодинокими випадками в різних регіонах. Дивляться, як ця зброя працює. Сили оборони реагують", – сказав Ігнат.

Він додав, що наразі особливої небезпеки цей тип зброї не становить.

"Вони перехоплюються протиповітряною обороною. Тому що та сама бомба, яка летить, випущена з літака Су-34, за параметрами польоту свого схожа на крилату ракету. Тому її можна перехоплювати", – сказав Ігнат.

Він нагадав, що напередодні це підтвердило Повітряне командування "Південь". Йдеться про перехоплення двох КАБів зі збільшеною дальністю. Третя бомба впала на відкритій ділянці без наслідків.

"Тому хочеться сказати, що не треба так сильно підіймати градус напруги стосовно цього", – акцентував представник ПС.