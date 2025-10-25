Украинская ПВО может перехватывать российские реактивные КАБы – Воздушные силы

Юрий Игнат (Фото: Facebook-аккаунт военного)

Российские захватчики пока единично применяют реактивные управляемые авиабомбы, в то же время украинская противовоздушная оборона может противодействовать такому оружию. Об этом в эфире Суспильному рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Он напомнил, что оккупанты уже били такими КАБами по Днепропетровской и Харьковской областям, а также по Николаеву. А 24 октября россияне впервые применили такие бомбы для ударов по Одесской области.

"Противник эти КАБы, как их называют, с реактивным двигателем, с ускорителем так называемым, применяет единичными случаями в разных регионах. Смотрят, как это оружие работает. Силы обороны реагируют", – сказал Игнат.

Он добавил, что сейчас особой опасности этот тип оружия не представляет.

"Они перехватываются противовоздушной обороной. Потому что та же бомба, которая летит, выпущенная из самолета Су-34, по параметрам своего полета похожа на крылатую ракету. Поэтому ее можно перехватывать", — сказал Игнат.

Он напомнил, что накануне это подтвердило Воздушное командование "Юг". Речь идет о перехвате двух КАБов с увеличенной дальностью. Третья бомба упала на открытом участке без последствий.

"Поэтому хочется сказать, что не надо так сильно поднимать градус напряжения по этому поводу", – акцентировал представитель ВС.