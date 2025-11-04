У жовтні Росія скинула на Україну найбільшу кількість КАБів від початку року – Міноборони

За 10 місяців 2025 року ворог скинув 40 000 авіабомб – стільки ж було зафіксовано протягом усього минулого року

Уламки КАБ на місці атаки в Харківській області (Ілюстративне фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

У жовтні Росія збільшила кількість ударів керованими авіабомбами по території України. Про це повідомили в Міноборони.

За місяць ворог скинув понад 5328 КАБів по позиціях військових та на прифронтові міста. В міністерстві зазначили, що кількість ударів зросла різко.

За даними Міноборони, це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року.

Загалом російський повітряний терор зростає, кажуть у міністерстві: за 10 місяців 2025 року росіяни вже скинули близько 40 000 авіабомб. Стільки ж було зафіксовано впродовж усього 2024 року.