У жовтні Росія скинула на Україну найбільшу кількість КАБів від початку року – Міноборони
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У жовтні Росія збільшила кількість ударів керованими авіабомбами по території України. Про це повідомили в Міноборони.
За місяць ворог скинув понад 5328 КАБів по позиціях військових та на прифронтові міста. В міністерстві зазначили, що кількість ударів зросла різко.
За даними Міноборони, це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року.
Загалом російський повітряний терор зростає, кажуть у міністерстві: за 10 місяців 2025 року росіяни вже скинули близько 40 000 авіабомб. Стільки ж було зафіксовано впродовж усього 2024 року.
- 24 жовтня росіяни вперше вдарили КАБами по Одеській області, постраждала цивільна інфраструктура.
- 25 жовтня в Повітряних силах повідомили, що українська ППО може перехоплювати російські реактивні КАБи. Особливої небезпеки цей тип зброї не становить.
