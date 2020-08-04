В ООН призвали Украину не менять "пакет малыша" на 5000 грн

"Пакет малыша" является более существенной поддержкой для уязвимых семей, чем получение денежной помощи, отметили в ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить "пакет малыша" и не вводить монетизацию одноразовой помощи, сообщает пресс-служба организации.

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По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает помощь в виде "пакетов". "Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса", - отмечают в организации.

"Мы призываем правительство продлить программу "пакет малыша". Она может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена ", - сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Согласно опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине получателей "пакета малыша" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

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В фонде отметили, что за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

"8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность "пакетов малыша" для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с "пакетом малыша" обойдется родителям дороже на 50%-200%", - говорится в сообщении.

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"Бэби-боксы" - это единоразовое пособие на каждого новорожденного, которое содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем, начали выдавать родителям новорожденных в 2018 году. "Пакет малыша" является безвозвратной социальной помощью. За почти два года, молодым мамам было выдано более 500 000 таких "беби-боксов".

30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки "пакета малыша".

29 июля правительство решило, что родителям будут выдавать 5000 грн вместо "пакета малыша".

Наталия Софиенко

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