В ООН призвали Украину не менять "пакет малыша" на 5000 грн
"Пакет малыша" является более существенной поддержкой для уязвимых семей, чем получение денежной помощи, отметили в ЮНИСЕФ
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить "пакет малыша" и не вводить монетизацию одноразовой помощи, сообщает пресс-служба организации.
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По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает помощь в виде "пакетов". "Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса", - отмечают в организации.
"Мы призываем правительство продлить программу "пакет малыша". Она может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена ", - сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
Согласно опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине получателей "пакета малыша" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.
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В фонде отметили, что за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.
"8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность "пакетов малыша" для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с "пакетом малыша" обойдется родителям дороже на 50%-200%", - говорится в сообщении.
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- "Бэби-боксы" - это единоразовое пособие на каждого новорожденного, которое содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем, начали выдавать родителям новорожденных в 2018 году. "Пакет малыша" является безвозвратной социальной помощью. За почти два года, молодым мамам было выдано более 500 000 таких "беби-боксов".
- 30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки "пакета малыша".
- 29 июля правительство решило, что родителям будут выдавать 5000 грн вместо "пакета малыша".
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